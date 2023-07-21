"Царьград": политолог объяснил, как Запад уже дважды подставил Украину

1:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Оказывая Украине военную помощь, западные партнёры уже дважды оказали ВСУ "медвежью услугу".

Фото: https://t.me/RVvoenkor/47569

Несмотря на большое количество поставляемых вооружений, оно доставляет Киеву немало проблем по двум причинам — западная техника часто оказывается просроченной, к тому же она слишком разномастная, пишет "Царьград".

Как отмечает политолог Алексей Живов, вся поставляемая Киеву техника скроена по натовским стандартам, но передают её разные страны, а значит, ремонтировать её становится очень сложно из-за полного разнобоя в комплектующих, моторах и запчастях.

Западные машина совершенно не приспособлены к украинским погодным и природным условиям, добавил эксперт, несмотря на свою отличную механику и хвалёную точность.

"Они очень быстро расстреливают стволы, выходят из строя двигатели. Особенно с учётом местного бездорожья. Ремонт затруднён из-за того, что на месте ремонтный батальон не может отремонтировать технику. Её приходится вывозить в Польшу, в Германию, в Румынию и чинить там", — рассказал Живов.

Теперь украинцы вместе с западными партнёрами пытаются ремонтировать вышедшую из строя технику прямо на месте. Живов отметил, что для РФ это хорошо, напомнив про "поломавшихся на этом когда-то немцев". Тогда из-за сложностей с ремонтной логистикой на фоне большого разнообразия наименований немцы не смогли осуществлять ремонт на месте и начали отступать, добавил эксперт, дав понять, что украинцев может ждать то же самое.