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Зеленский назвал Крымский мост "целью, которая должна быть нейтрализована"

Силовые структуры

Крымский мост — это цель, которую нужно "нейтрализовать".

Зеленский назвал Крымский мост "целью, которая должна быть нейтрализована"
Фото: Telegram: Ситуация у Крымского моста

В пятницу, 21 июля, на форуме по безопасности это заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, это распространяется на все объекты, которые Россия задействовала в военном конфликте.

17 июля российский Национальный антитеррористический комитет сообщил, что надводные беспилотные аппараты ВСУ атаковали Крымский мост. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позже подтвердил, что на мосту погибли два жителя региона.

Следком РФ заявил о причастности спецслужб Украины к этому теракту. По соответствующей статье было возбуждено уголовное дело.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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