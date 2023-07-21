Зеленский назвал Крымский мост "целью, которая должна быть нейтрализована"

Крымский мост — это цель, которую нужно "нейтрализовать".

Фото: Telegram: Ситуация у Крымского моста

В пятницу, 21 июля, на форуме по безопасности это заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, это распространяется на все объекты, которые Россия задействовала в военном конфликте.

17 июля российский Национальный антитеррористический комитет сообщил, что надводные беспилотные аппараты ВСУ атаковали Крымский мост. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позже подтвердил, что на мосту погибли два жителя региона.

Следком РФ заявил о причастности спецслужб Украины к этому теракту. По соответствующей статье было возбуждено уголовное дело.