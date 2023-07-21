ВСУ показали подготовку к прорыву Ореховского направления при помощи системы разминирования М58 MICLIC (США).
На кадрах, представленных "Русской Весной", можно видеть проделывание "троп" на Запорожском фронте в районе Новоданиловки.
Уже несколько дней националисты не ведут активного наступления, проводя подтягивание штурмовиков к российским рубежам в районе Работино — Вербовое.
У Новоданиловки фиксируется подвоз штурмовиков и бронетехники: Bradley и танков. Также сюда переброшены машины разминирования.
Сегодня, 21 июля ожидается возобновление наступления силами 15-й бригады нацгвардии, а также 47-й и 65-й бригад армии Украины.
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