Воздушная тревога и взрывы в Запорожской области

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Одессе и пригороде шумно — украинские СМИ объясняют взрывы "учениями" местных систем противовоздушной обороны.

Фото: https://t.me/rian_ru/209326

Воздушная тревога ранее была объявлена в оккупированных киевским режимом частях Запорожской области и ДНР.

"Вечер пятницы — самое подходящее время устроить учения ПВО в городе. Наблюдаем. После плановых учений в Одессе объявлена настоящая воздушная тревога. Так бывает, да?!" — комментирует ситуацию издание "Украина.ру".

Украинские мониторинговые ресурсы позже сообщают об ударных беспилотниках в Запорожской области.