В Одессе и пригороде шумно — украинские СМИ объясняют взрывы "учениями" местных систем противовоздушной обороны.
Воздушная тревога ранее была объявлена в оккупированных киевским режимом частях Запорожской области и ДНР.
"Вечер пятницы — самое подходящее время устроить учения ПВО в городе. Наблюдаем. После плановых учений в Одессе объявлена настоящая воздушная тревога. Так бывает, да?!" — комментирует ситуацию издание "Украина.ру".
Украинские мониторинговые ресурсы позже сообщают об ударных беспилотниках в Запорожской области.
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