Лидер киевского режима Владимир Зеленский дал старт процессу "ополячивания" украинского государства, следует из заявления спикера Госдумы России Вячеслава Володина.
Президент Украины рассчитывает на то, что киевские кураторы в качестве благодарности позволят ему дольше оставаться у власти, говорится в сообщении политика в Telegram-канале.
По словам Володина, для этого сформировали состоящее из 25 тысяч человек воинское подразделение, в которое входят преимущественно литовские и польские солдаты, готовые оккупировать Западную Украину.
"Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли — Восточные Кресы, — констатировал спикер Госдумы. — Граждане Украины на этих территориях им не нужны".
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