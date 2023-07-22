Спикер Госдумы РФ Володин: Зеленский ополячивает Украину ради сохранения власти

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Лидер киевского режима Владимир Зеленский дал старт процессу "ополячивания" украинского государства, следует из заявления спикера Госдумы России Вячеслава Володина.

Фото: dailystorm.ru

Президент Украины рассчитывает на то, что киевские кураторы в качестве благодарности позволят ему дольше оставаться у власти, говорится в сообщении политика в Telegram-канале.

По словам Володина, для этого сформировали состоящее из 25 тысяч человек воинское подразделение, в которое входят преимущественно литовские и польские солдаты, готовые оккупировать Западную Украину.

"Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли — Восточные Кресы, — констатировал спикер Госдумы. — Граждане Украины на этих территориях им не нужны".