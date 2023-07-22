Экс-советник Кучмы Соскин: истерика Зеленского разрушит отношения Киева с коллективным Западом

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поведение лидера киевского режима Владимира Зеленского на международной политической арене всерьёз угрожает взаимоотношениям Украины с коллективным Западом, следует из заявления экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина.

Фото: https://ura.news/news/1052665698

В своём блоге на YouTube-канале Соскин акцентировал внимание на том, что Зеленский стал зачинщиком большого дипломатического скандала.

У бывшего советника Кучмы возникли сомнения в том, что Зеленский способен руководить, поскольку он без каких-либо аргументов уволил посла в Британии Вадима Пристайко, а также жёстко нахамил главе оборонного ведомства Соединённого Королевства Бену Уоллесу.

По мнению Соскина, из-за этой истерики Украина рискует лишиться поддержки. Более того, он не исключил, что Зеленский находится сейчас на грани психического срыва.