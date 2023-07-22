Поведение лидера киевского режима Владимира Зеленского на международной политической арене всерьёз угрожает взаимоотношениям Украины с коллективным Западом, следует из заявления экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина.
В своём блоге на YouTube-канале Соскин акцентировал внимание на том, что Зеленский стал зачинщиком большого дипломатического скандала.
У бывшего советника Кучмы возникли сомнения в том, что Зеленский способен руководить, поскольку он без каких-либо аргументов уволил посла в Британии Вадима Пристайко, а также жёстко нахамил главе оборонного ведомства Соединённого Королевства Бену Уоллесу.
По мнению Соскина, из-за этой истерики Украина рискует лишиться поддержки. Более того, он не исключил, что Зеленский находится сейчас на грани психического срыва.
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