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Офицер НАТО Атламазоглу: в случае контратаки удар армии РФ по боевикам ВСУ остановит наступление

Силовые структуры

У российской армии есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу. В интервью корреспондентам 19FortyFive он напомнил о том, что широкомасштабное контрнаступление укронацистов на юге Украины и на территории Донбасса стартовало в начале июня.

Офицер НАТО Атламазоглу: в случае контратаки удар армии РФ по боевикам ВСУ остановит наступление
Фото: СмК

Бойцами ВС РФ была организована в ответ мощнейшая оборона, существенно замедлившая процесс продвижения подразделений киевского режима, применяющих поставленное Западом вооружение, констатировал Атламазоглу.

По словам офицера НАТО, если стотысячная ударная группа военнослужащих ВС РФ получит приказ пойти на контратаку укронацистов на востоке, наступление на линии соприкосновения огня будет быстро остановлено.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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