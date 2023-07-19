После целого ряда неудач на линии фронта на восточном направлении укронацисты начнут продвигаться на юг. Корреспонденты Wall Street Journal пишут об этом, ссылаясь на собственные осведомлённые источники в рядах боевиков ВСУ.
Из публикации WSJ следует, что капитан Анатолий Харченко в настоящее время активно готовит своих бойцов к планомерному продвижению по плоским местностям в южном направлении.
По данным собеседника, киевский режим намерен использовать Бангалорские торпеды производства США. Речь идёт о металлических столбах с зарядами взрывчатки. Укронацисты рассчитывают на то, что они будут полезными в процессе обезвреживания мин.
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