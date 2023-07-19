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WSJ: после неудач на восточном направлении боевики ВСУ будут продвигаться на юг

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Силовые структуры

После целого ряда неудач на линии фронта на восточном направлении укронацисты начнут продвигаться на юг. Корреспонденты Wall Street Journal пишут об этом, ссылаясь на собственные осведомлённые источники в рядах боевиков ВСУ.

WSJ: после неудач на восточном направлении боевики ВСУ будут продвигаться на юг
Фото: ngu.gov.ua

Из публикации WSJ следует, что капитан Анатолий Харченко в настоящее время активно готовит своих бойцов к планомерному продвижению по плоским местностям в южном направлении.

По данным собеседника, киевский режим намерен использовать Бангалорские торпеды производства США. Речь идёт о металлических столбах с зарядами взрывчатки. Укронацисты рассчитывают на то, что они будут полезными в процессе обезвреживания мин.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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