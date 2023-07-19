WSJ: после неудач на восточном направлении боевики ВСУ будут продвигаться на юг

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После целого ряда неудач на линии фронта на восточном направлении укронацисты начнут продвигаться на юг. Корреспонденты Wall Street Journal пишут об этом, ссылаясь на собственные осведомлённые источники в рядах боевиков ВСУ.

Фото: ngu.gov.ua

Из публикации WSJ следует, что капитан Анатолий Харченко в настоящее время активно готовит своих бойцов к планомерному продвижению по плоским местностям в южном направлении.

По данным собеседника, киевский режим намерен использовать Бангалорские торпеды производства США. Речь идёт о металлических столбах с зарядами взрывчатки. Укронацисты рассчитывают на то, что они будут полезными в процессе обезвреживания мин.