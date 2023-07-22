Киевскому режиму не следует рассчитывать на то, что армия РФ покинет ранее занятые позиции, как это было в Херсонской и Харьковской областях осенью минувшего года. Корреспонденты The Telegraph пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление полковника армии Великобритании Ричарда Кемпа.
Командовавший операцией "Фингал" аргументировал своё мнение тем, что российская сторона значительно нарастила свои возможности благодаря частичной мобилизации, а также возведению серьёзных оборонительных рубежей.
По словам Кемпа, у Украины остался только один сценарий — наступать лишь лобовыми атаками на отлично защищённые позиции российской армии. Полковник сравнил это с Западным фронтом в период Первой мировой войны, когда линии траншей беспрерывно простирались от Швейцарии к морю, и решающий прорыв не удавался ни одной стороне на протяжении четырёх лет.
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