Британский полковник Кемп: киевскому режиму осталось наступать лишь лобовыми атаками

Киевскому режиму не следует рассчитывать на то, что армия РФ покинет ранее занятые позиции, как это было в Херсонской и Харьковской областях осенью минувшего года. Корреспонденты The Telegraph пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление полковника армии Великобритании Ричарда Кемпа.

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Командовавший операцией "Фингал" аргументировал своё мнение тем, что российская сторона значительно нарастила свои возможности благодаря частичной мобилизации, а также возведению серьёзных оборонительных рубежей.

По словам Кемпа, у Украины остался только один сценарий — наступать лишь лобовыми атаками на отлично защищённые позиции российской армии. Полковник сравнил это с Западным фронтом в период Первой мировой войны, когда линии траншей беспрерывно простирались от Швейцарии к морю, и решающий прорыв не удавался ни одной стороне на протяжении четырёх лет.