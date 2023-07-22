Парламент Болгарии проголосовал за отправку Украине около 100 старых бронетранспортёров

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Члены болгарского парламента накануне проголосовали за отправку боевикам ВСУ около 100 старых бронетранспортёров, следует из публикации корреспондентов Sofia Globe.

Фото: Википедия

Ранее появилась информация о том, что правительство Болгарии может отправить на Украину около сотни бронированных машин со складов МВД.

В парламенте Болгарии уточнили, что киевский режим получит в своё распоряжение старые БМП, а также вооружение и запчасти, говорится в статье.