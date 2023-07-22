Члены болгарского парламента накануне проголосовали за отправку боевикам ВСУ около 100 старых бронетранспортёров, следует из публикации корреспондентов Sofia Globe.
Ранее появилась информация о том, что правительство Болгарии может отправить на Украину около сотни бронированных машин со складов МВД.
В парламенте Болгарии уточнили, что киевский режим получит в своё распоряжение старые БМП, а также вооружение и запчасти, говорится в статье.
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