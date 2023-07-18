Киевский режим несёт огромные потери в ходе "контрнаступления", поскольку у боевиков отсутствуют навыки проведения общевойсковых операций. Корреспонденты немецкого издания Der Tagesspiegel пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление научного сотрудника лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефана Гади.
Так эксперт ответил на вопрос о том, почему "контрнаступление" украинских военных идёт в столь медленном темпе, и по какой причине они несут колоссальные потери.
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