Tagesspiegel: боевики ВСУ несут колоссальные потери из-за отсутствия навыков общевойсковых операций

Киевский режим несёт огромные потери в ходе "контрнаступления", поскольку у боевиков отсутствуют навыки проведения общевойсковых операций. Корреспонденты немецкого издания Der Tagesspiegel пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление научного сотрудника лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефана Гади.

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Так эксперт ответил на вопрос о том, почему "контрнаступление" украинских военных идёт в столь медленном темпе, и по какой причине они несут колоссальные потери.