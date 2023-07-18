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Tagesspiegel: боевики ВСУ несут колоссальные потери из-за отсутствия навыков общевойсковых операций

Силовые структуры

Киевский режим несёт огромные потери в ходе "контрнаступления", поскольку у боевиков отсутствуют навыки проведения общевойсковых операций. Корреспонденты немецкого издания Der Tagesspiegel пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление научного сотрудника лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефана Гади.

Tagesspiegel: боевики ВСУ несут колоссальные потери из-за отсутствия навыков общевойсковых операций
Фото: СмК

Так эксперт ответил на вопрос о том, почему "контрнаступление" украинских военных идёт в столь медленном темпе, и по какой причине они несут колоссальные потери.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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