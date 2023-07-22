Продолжаются боевые действия у освобождённого Артёмовска в ДНР.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
В очередной раз военкоры предоставляют кадры уничтожения наступающей бронегруппы ВСУ бойцами 200-й бригады Северного флота на фланге города.
Два танка и две БМП националистов пытались прорвать позиции 200-й отдельной гвардейской бригады российских мотострелков под Берховкой на севере Артёмовска.
Сперва ПТУР прилетел по танку Т-64БВ, шедшему во главе колонны. Вторая управляемая ракета ударила по танку Т-64БВ, который шёл третьим в колонне бандеровцев.
В конце ролика можно видеть, как горит замыкающая колонну БМП-1 армии Украины.
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