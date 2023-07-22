Кадры уничтожения наступающей бронегруппы ВСУ на фланге Артёмовска

Продолжаются боевые действия у освобождённого Артёмовска в ДНР.

Фото: YouTube

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В очередной раз военкоры предоставляют кадры уничтожения наступающей бронегруппы ВСУ бойцами 200-й бригады Северного флота на фланге города.

Два танка и две БМП националистов пытались прорвать позиции 200-й отдельной гвардейской бригады российских мотострелков под Берховкой на севере Артёмовска.

Сперва ПТУР прилетел по танку Т-64БВ, шедшему во главе колонны. Вторая управляемая ракета ударила по танку Т-64БВ, который шёл третьим в колонне бандеровцев.

В конце ролика можно видеть, как горит замыкающая колонну БМП-1 армии Украины.