ВСУ бросили в наступление у Орехова Bradley и танки, идут жёсткие бои

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины пошли в наступление у Орехова.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В последние дни ВСУ вели перегруппировку сил 33-й, 47-й и 65-й бригад, сосредотачивая штурмовиков на направлении Новоданиловка — Работино.

Сегодня, 22 июля, рано утром после артиллерийской подготовки ротные тактические группы армии Украины при поддержки натовской бронетехники — Bradley и танков пошли в наступление на позиции РФ.

Артиллеристы России несколько часов ведут огонь по наступающему врагу. На помощь прибыли ВКС РФ. Штурмовики ВСУ пытаются прорваться к окопам армии России при поддержке техники — как минимум одна Bradley уничтожена.