Вооружённые силы Украины пошли в наступление у Орехова.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
В последние дни ВСУ вели перегруппировку сил 33-й, 47-й и 65-й бригад, сосредотачивая штурмовиков на направлении Новоданиловка — Работино.
Сегодня, 22 июля, рано утром после артиллерийской подготовки ротные тактические группы армии Украины при поддержки натовской бронетехники — Bradley и танков пошли в наступление на позиции РФ.
Артиллеристы России несколько часов ведут огонь по наступающему врагу. На помощь прибыли ВКС РФ. Штурмовики ВСУ пытаются прорваться к окопам армии России при поддержке техники — как минимум одна Bradley уничтожена.
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