Боевики ВСУ сегодня предприняли очередную попытку "налёта" беспилотников на объекты инфраструктуры Красногвардейского района полуострова Крым. Об этом проинформировал глава полуострова Сергей Аксёнов.
На месте инцидента работают сотрудники управления МЧС и всех профильных служб, чтобы своевременно ликвидировать возможные последствия.
Аксёнов обратился с просьбой к крымчанам быть спокойными и доверять исключительно официальным источникам информации. О каких именно объектах идёт речь, руководитель республики не сообщил, пишут местные СМИ.
Напомним, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее прокомментировал план киевского режима по ликвидации Крымского моста.
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