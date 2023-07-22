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Сенатор Джабаров: в планах Зеленского по уничтожению Крымского моста военной цели нет

0:41
Силовые структуры

В планах лидера киевского режима Владимира Зеленского по уничтожению Крымского моста отсутствует военный подтекст, следует из сегодняшнего заявления первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова. Таким образом он прокомментировал цель президента Украины ликвидировать переправу.

Сенатор Джабаров: в планах Зеленского по уничтожению Крымского моста военной цели нет
Фото: By The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69586713

По словам Джабарова, у Крымского моста исключительно гражданское предзначение, и в период летних отпусков люди просто ехали на отдых на полуостров.

"А он (Владимир Зеленский — прим. Ред.) продолжает называть этот мост главной целью, — подчеркнул сенатор. — Абсолютная идея террористов".

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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