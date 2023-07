Your browser does not support the audio element.

В планах лидера киевского режима Владимира Зеленского по уничтожению Крымского моста отсутствует военный подтекст, следует из сегодняшнего заявления первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова. Таким образом он прокомментировал цель президента Украины ликвидировать переправу.

Фото: By The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69586713