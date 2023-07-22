В планах лидера киевского режима Владимира Зеленского по уничтожению Крымского моста отсутствует военный подтекст, следует из сегодняшнего заявления первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова. Таким образом он прокомментировал цель президента Украины ликвидировать переправу.
По словам Джабарова, у Крымского моста исключительно гражданское предзначение, и в период летних отпусков люди просто ехали на отдых на полуостров.
"А он (Владимир Зеленский — прим. Ред.) продолжает называть этот мост главной целью, — подчеркнул сенатор. — Абсолютная идея террористов".
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