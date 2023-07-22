Автомобиль депутата Александра Бородая накрыло артобстрелом

По сообщению Союза добровольцев Донбасса, автомобиль, в котором находился командир Георгиевской бригады СДД, глава МОО "СДД", депутат Госдумы Александр Бородай накрыло артиллерийским огнём.

Фото: Царьград

Это произошло 21 июля, пишет "Царьград". В результате сильного артобстрела со стороны ВСУ получили ранения два человека — два офицера штаба бригады, как уточнили в СДД.

В машине вместе с депутатом ехал бывший командир батальона БАРС-20 — заместитель по боевой подготовке развед-штурмовой бригады СДД с позывным "Ратибор", оказавшийся в числе раненых.

Отмечается, что "Ратибора" ранило в голову, с комбригом всё в порядке.

"Юрьичу прилетело, крышу пробило, "Ратибора" подкосило конкретно…" — таким образом прокомментировали за кадром последствия артиллерийского "прилёта" по машине депутата со стороны ВСУ.

Автомобиль Александра Бородая попал под огонь противника, когда выезжал с передовых позиций ВС РФ одного из батальонов.