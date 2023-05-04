Бородай: провал контрнаступления ВСУ не приведёт к окончанию СВО на Украине

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Спецоперация на Украине не завершится после провального контрнаступления ВСУ. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Бородай.

Фото: dnr-hotline.ru

Он полагает, что боевые действия приведут к полному истощению войск киевского режима. Более того, командование ВСУ может потерять контроль над армией. После этого российские силы начнут своё наступление "на плечах" ослабленного противника.

"Цели и задачи спецоперации, поставленные президентом России, на сегодняшний день ещё не достигнуты. И я лично убеждён в том, что без достижения этих целей она завершиться не может", — сообщил Бородай в интервью "Парламентской газете".

Контрнаступление ВСУ станет важным этапом в развитии спецоперации, сделал вывод депутат.

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