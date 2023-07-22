Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного матроса к условному сроку длительностью пять лет за то, что тот самовольно покинул воинский эшелон.
Как пишет Сиб.фм, мобилизованному было предъявлено обвинение по ч.5 статьи 337 УК России (неявка в срок без уважительных причин на службу длительностью более месяца, имевшая место в период мобилизации)
Новосибирец был мобилизован осенью 2022 года в звании старшего матроса. Однако мобилизованный сбежал из воинского эшелона. Как обвиняемый объяснил позже, он хотел узнать, почему ему не поступает денежное пособие.
По факту побега было открыто уголовное дело, которое позднее и было рассмотрено Новосибирским гарнизонным военным судом.
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