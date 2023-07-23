Вооружённые силы Украины показали, как бросают на "мясные штурмы" натовскую бронетехнику — немецкие танки "Леопарды" и американские БМП Bradley на Запорожском фронте.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Бронегруппа националистов у Орехова пытается прорваться под огнём артиллеристов армии России, отмечает портал.
Напомним, сегодня, 23 июля, в воскресенье, на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин отметил, что украинское контрнаступление захлебнулось из-за огромных потерь ВСУ.
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У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.