Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления уже превысили 26 тысяч человек

Потери личного состава Вооружённых сил Украины в ходе своего "наступления" уже превысили 26 тысяч человек

Фото: Официальные сетевые ресурсы Президента России, http://kremlin.ru/

Об этом в Санкт-Петербурге на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил президент России Владимир Путин.

Президент РФ рассказал, что за сутки в ходе спецоперации уничтожено рекордное количество иностранной техники.

Также он отметил "глупость" иностранных наёмников.

Путин подчеркнул, что иностранцы в зоне специальной военной операции несут серьёзные потери из-за собственной глупости. Лидер государства особо отметил, что общественность стран, руководство которых отправляет боевиков в зону военных действий, должно понимать, что там происходит.

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