ВСУ о кровопролитных боях и моральном упадке: каждые сто метров гибнут 4-5 человек

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики ВСУ жалуются, что из-за больших потерь, недостаточного снабжения и отсутствия успехов в контрнаступлении они страдают от упадка морального духа.

Фото: mirtesen.ru

Об этом сообщает Kiev Post.

Националисты боятся, что будут уничтожены до прорыва на фронте. Они рассказывают, как их взводы захватывают, а потом сдают укрепления, поскольку перед началом наступления тренировались в захвате укреплений, но не умеют их удерживать. Взять укрепление армии РФ — это значит стать мишенью и быть убитым.

"Каждые сто метров стоят жизни четырёх-пяти человек", — рассказывает один из боевиков ВСУ.

Передовые подразделения армии Украины несут потери не только из-за мин, но и из-за танков, стреляющих с расстояния, артиллерии, наводимой беспилотниками, от неуправляемых и управляемых авиационных бомб, цитирует военных издание.