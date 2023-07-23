Боевики ВСУ жалуются, что из-за больших потерь, недостаточного снабжения и отсутствия успехов в контрнаступлении они страдают от упадка морального духа.
Об этом сообщает Kiev Post.
Националисты боятся, что будут уничтожены до прорыва на фронте. Они рассказывают, как их взводы захватывают, а потом сдают укрепления, поскольку перед началом наступления тренировались в захвате укреплений, но не умеют их удерживать. Взять укрепление армии РФ — это значит стать мишенью и быть убитым.
"Каждые сто метров стоят жизни четырёх-пяти человек", — рассказывает один из боевиков ВСУ.
Передовые подразделения армии Украины несут потери не только из-за мин, но и из-за танков, стреляющих с расстояния, артиллерии, наводимой беспилотниками, от неуправляемых и управляемых авиационных бомб, цитирует военных издание.
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У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.