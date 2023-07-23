Запала у украинской армии для контрнаступления хватит лишь до конца лета.
Об этом в интервью для канала "Соловьев Live", кадры которого показали в телеэфире "России-1", заявил командующий группировкой войск "Центр" ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичёв.
Так он ответил на вопрос: "Надолго ли у Вооружённых сил Украины ещё хватит запала для наступления".
"Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они ещё до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это всё закончится", — подчеркнул боевой генерал.
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