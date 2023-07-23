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Мордвичёв: запала у ВСУ для наступления хватит только до конца августа

0:42
Силовые структуры

Запала у украинской армии для контрнаступления хватит лишь до конца лета.

Мордвичёв: запала у ВСУ для наступления хватит только до конца августа
Фото: РИА Новости

Об этом в интервью для канала "Соловьев Live", кадры которого показали в телеэфире "России-1", заявил командующий группировкой войск "Центр" ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичёв.

Так он ответил на вопрос: "Надолго ли у Вооружённых сил Украины ещё хватит запала для наступления".

"Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они ещё до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это всё закончится", — подчеркнул боевой генерал.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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