Неудачи Киева в ходе контрнаступления вызваны отсутствием необходимой подготовки к прорыву оборонительных рубежей и дефицитом оружия, сообщает La Repubblica.
Как отметил военный обозреватель Джанлука Ди Фео, немецкие танки Leopard II обездвижены из-за минных полей, а боевые машины пехоты (БПМ) остановлены, поскольку ВСУ не создали безопасный проход для военной техники. По его словам, у Киева нет оборудования для эвакуации танков и БПМ с поля боя. Украинские солдаты бросают поражённую тяжёлую технику прямо в местах сражений, уточнил эксперт.
Он добавил, что военные ВСУ не продвигаются вперёд уже 48 дней из-за недостаточной подготовки к боевым действиям.
Обозреватель также подчеркнул: помимо Киева, в провальном контрнаступлении Украины виноваты страны Североатлантического альянса, которые своевременно не обеспечили ВСУ нужной техникой.
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