Все суда, проходящие через Керченский пролив, досматриваются специалистами ФСБ России, чтобы предотвратить террористические или диверсионные акции неприятеля.
В ведомстве рассказали, что 22 июля во время досмотра иностранного сухогруза, который следовал из турецкого порта в Ростов-на-Дону, эксперты нашли следы взрывчатки и признаки изменения конструкции судна.
"Установлено, что в мае судно находилось в украинском порту Килия, в июле в турецком порту Тузла полностью сменилась команда, состоявшая из 12 граждан Украины", — цитирует сообщение ФСБ РФ агентство ТАСС.
По мнению специалистов, гражданское судно могло доставлять взрывчатые вещества на Украину, потому ему запретили проходить через Керченский пролив и предписали покинуть территориальные воды России.
"Понятно, что цель — Крымский мост. Молодцы ФСБ", — прокомментировал новость политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.
Ранее военный эксперт назвал возможный вариант ответа Киеву за удар беспилотников по Москве.
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