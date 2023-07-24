ФСБ нашла следы взрывчатки в следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону зерновозе

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Все суда, проходящие через Керченский пролив, досматриваются специалистами ФСБ России, чтобы предотвратить террористические или диверсионные акции неприятеля.

Фото: ГУ МЧС по Сахалинской области

В ведомстве рассказали, что 22 июля во время досмотра иностранного сухогруза, который следовал из турецкого порта в Ростов-на-Дону, эксперты нашли следы взрывчатки и признаки изменения конструкции судна.

"Установлено, что в мае судно находилось в украинском порту Килия, в июле в турецком порту Тузла полностью сменилась команда, состоявшая из 12 граждан Украины", — цитирует сообщение ФСБ РФ агентство ТАСС.

По мнению специалистов, гражданское судно могло доставлять взрывчатые вещества на Украину, потому ему запретили проходить через Керченский пролив и предписали покинуть территориальные воды России.

"Понятно, что цель — Крымский мост. Молодцы ФСБ", — прокомментировал новость политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале.

Ранее военный эксперт назвал возможный вариант ответа Киеву за удар беспилотников по Москве.