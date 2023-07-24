Сотрудники ФСБ России проинформировали о том, что в Керченском проливе в настоящее время проверяют суда с целью предотвратить диверсии и террористические акты, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее появилась информация о том, что следы взрывчатки обнаружили на судне, шедшем из Турции в Ростов. Специалисты нашли также признаки вмешательства извне в конструктивные части сухогруза. Ему запретили проходить под судоходной аркой транспортного перехода через пролив.
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