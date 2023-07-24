В ФСБ РФ сообщили о проверке судов в Керченском проливе для предотвращения диверсий и терактов

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Сотрудники ФСБ России проинформировали о том, что в Керченском проливе в настоящее время проверяют суда с целью предотвратить диверсии и террористические акты, пишет РИА Новости.

Фото: Автор: Solundir - собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16557991

Напомним, ранее появилась информация о том, что следы взрывчатки обнаружили на судне, шедшем из Турции в Ростов. Специалисты нашли также признаки вмешательства извне в конструктивные части сухогруза. Ему запретили проходить под судоходной аркой транспортного перехода через пролив.