Генерал Гурулёв: ВСУ нашли способ преодолеть системы обороны ВС РФ в Крыму

1:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За последнюю неделю Украине удалось подорвать сразу несколько складов на территории Крыма. Это случилось не из-за плохо организованного хранения или отсутствия защиты. Дело в том, что противник нашёл способы преодолевать системы противовоздушной обороны России и наносить удары. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Фото: moscow-dvorik.com

"Выводы немедленно сделаны. Точно знаю, что с места последнего подрыва успели растащить основную массу боеприпасов", — подчеркнул он в своём Telegram-канале.

На фоне участившихся атак России следует возвести на полуострове небольшие полевые склады ракетно-артиллерийского вооружения с надёжной охраной. Также необходимо найти средства противодействия тому оружию, которое ВСУ применяют для атак.

"В дальнесрочной перспективе — строительство капитальных складов ракетно-артиллерийского вооружения. В Крыму это актуально навсегда. Это вожделенная территория, на которую будут постоянно точить зуб. Мы можем и умеем строить хранилища, которые не пробиваются ничем, даже полуторатонными бомбами, такие есть хранилища есть на территории РФ", — указал генерал.

Однако самый идеальный вариант состоит в перемещении линии фронта. Учитывая состояние и возможности противника, контрнаступление ВСУ близится к завершению. Поэтому России спешить никуда не надо: промышленность работает, войска выполняют задачи.

"Если посмотреть внимательно на содержание последней встречи президентов России и Республики Беларусь, становится понятно, что победа будет за нами, мы к ней уверенно идём", — заключил Гурулёв.