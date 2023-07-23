Вчера, 22 июля, украинские войска выпустили две крылатые ракеты Storm Shadow по населённому пункту Октябрьское в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили военные аналитики Telegram-канала "Рыбарь".
Целями британских снарядов стали нефтехранилище и склад боеприпасов Черноморского флота. Эксперты отметили, что ВСУ впервые применили дальнобойные ракеты для ударов по целям на территории Крымского полуострова.
Аналитики Telegram-канала "Военный осведомитель" также подтвердили, что характерный звук пролёта данных ракет был слышен над российскими позициями в Херсонской области незадолго до взрывов в Крыму.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на фоне подготовки командования ВСУ ко второму этапу наступления атаки на тыловые объекты ВС РФ будут только увеличиваться.
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У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.