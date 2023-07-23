Рыбарь: ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Крыму

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вчера, 22 июля, украинские войска выпустили две крылатые ракеты Storm Shadow по населённому пункту Октябрьское в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили военные аналитики Telegram-канала "Рыбарь".

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Целями британских снарядов стали нефтехранилище и склад боеприпасов Черноморского флота. Эксперты отметили, что ВСУ впервые применили дальнобойные ракеты для ударов по целям на территории Крымского полуострова.

Аналитики Telegram-канала "Военный осведомитель" также подтвердили, что характерный звук пролёта данных ракет был слышен над российскими позициями в Херсонской области незадолго до взрывов в Крыму.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на фоне подготовки командования ВСУ ко второму этапу наступления атаки на тыловые объекты ВС РФ будут только увеличиваться.