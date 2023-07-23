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Рыбарь: ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Крыму

0:58
Силовые структуры

Вчера, 22 июля, украинские войска выпустили две крылатые ракеты Storm Shadow по населённому пункту Октябрьское в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили военные аналитики Telegram-канала "Рыбарь". 

Рыбарь: ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Крыму
Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Целями британских снарядов стали нефтехранилище и склад боеприпасов Черноморского флота. Эксперты отметили, что ВСУ впервые применили дальнобойные ракеты для ударов по целям на территории Крымского полуострова. 

Аналитики Telegram-канала "Военный осведомитель" также подтвердили, что характерный звук пролёта данных ракет был слышен над российскими позициями в Херсонской области незадолго до взрывов в Крыму. 

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на фоне подготовки командования ВСУ ко второму этапу наступления атаки на тыловые объекты ВС РФ будут только увеличиваться.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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