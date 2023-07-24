Сегодня, 24 июля, украинские войска снова нанесли удар по Крыму. Однако этот налёт беспилотников оказался уникальным с точки зрения маршрута, сообщили военные аналитики Telegram-канала "Рыбарь".
Дроны взлетели с аэродрома Долгинцево у Кривого Рога, прошли вдоль Николаевской области до Одессы и оттуда были направлены на Крым. БПЛА преодолели значительное расстояние — более 500 километров.
"Выбор такого пути указывает на проработку новых более сложных маршрутов для введения в заблуждение российских войск", — сообщили специалисты.
Затем украинские самолёты Су-24 выпустили четыре крылатые ракеты Storm Shadow. Три из них были направлены в сторону склада с боеприпасами в окрестностях Вольного, одна — по ремонтной базе у Новостепного.
"Уничтожение портовой инфраструктуры Украины безусловно важно, но нельзя забывать и о выводе из строя логистических пунктов и маршрутов снабжения ВСУ", — подчеркнули в материале.
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