Рыбарь: ВСУ использовали уникальный маршрут БПЛА для ударов по Крыму

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 24 июля, украинские войска снова нанесли удар по Крыму. Однако этот налёт беспилотников оказался уникальным с точки зрения маршрута, сообщили военные аналитики Telegram-канала "Рыбарь".

Фото: telegram

Дроны взлетели с аэродрома Долгинцево у Кривого Рога, прошли вдоль Николаевской области до Одессы и оттуда были направлены на Крым. БПЛА преодолели значительное расстояние — более 500 километров.

"Выбор такого пути указывает на проработку новых более сложных маршрутов для введения в заблуждение российских войск", — сообщили специалисты.

Затем украинские самолёты Су-24 выпустили четыре крылатые ракеты Storm Shadow. Три из них были направлены в сторону склада с боеприпасами в окрестностях Вольного, одна — по ремонтной базе у Новостепного.

"Уничтожение портовой инфраструктуры Украины безусловно важно, но нельзя забывать и о выводе из строя логистических пунктов и маршрутов снабжения ВСУ", — подчеркнули в материале.