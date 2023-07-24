Врио губернатора Херсонской области Сальдо: с начала июля ВСУ потеряли до 880 боевиков

С начала июля ВСУ потеряли в боях на территории Херсонской области до 880 военных, свыше трёх десятков лодок, семь складов и два танка. Врио губернатора Владимир Сальдо сегодня проинформировал об этом в своём Telegram-канале.

Фото: Кубанские новости

По словам Сальдо, укронацисты лишились также 22-х буксируемых и шести самоходных гаубиц, двух РСЗО, свыше 30 миномётов, противотанкового ракетного комплекса и командно-штабной машины, трёх радиолокационных станций и двух установок радиоэлектронной борьбы.