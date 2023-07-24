Киев нарастил попытки осуществления атак на регионы РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), однако российские службы безопасности полностью контролируют обстановку в стране.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, дополнительные поручения лидера РФ Владимира Путина в связи с увеличением количества атак БПЛА, скорее всего, не потребуются.
"Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, начеку, меры уже принимают", — отметил пресс-секретарь главы государства на брифинге.
Как пояснил Песков, экстренные службы ведут "очень напряжённую" круглосуточную работу.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Москве. В ведомстве подчеркнули: два дрона ВСУ были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего потерпели крушение. В результате ЧП никто не пострадал.
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