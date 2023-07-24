Песков: службы безопасности РФ начеку на фоне увеличения числа атак украинских БПЛА

Киев нарастил попытки осуществления атак на регионы РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), однако российские службы безопасности полностью контролируют обстановку в стране.

Фото: Global Look Press

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, дополнительные поручения лидера РФ Владимира Путина в связи с увеличением количества атак БПЛА, скорее всего, не потребуются.

"Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, начеку, меры уже принимают", — отметил пресс-секретарь главы государства на брифинге.

Как пояснил Песков, экстренные службы ведут "очень напряжённую" круглосуточную работу.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в Москве. В ведомстве подчеркнули: два дрона ВСУ были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего потерпели крушение. В результате ЧП никто не пострадал.