Минобороны России: военные пресекли попытку двух БПЛА ВСУ атаковать объекты в Москве

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать объекты в Москве средствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны России.

Фото: РИА Новости

Согласно информации, два украинских беспилотника подавили средствами РЭБ и они потерпели крушение.

"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресечённой террористической атаки киевского режима пострадавших нет", — говорится в сообщение военного ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что БПЛА попали в нежилые здания.