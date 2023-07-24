Российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать объекты в Москве средствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны России.
Согласно информации, два украинских беспилотника подавили средствами РЭБ и они потерпели крушение.
"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресечённой террористической атаки киевского режима пострадавших нет", — говорится в сообщение военного ведомства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что БПЛА попали в нежилые здания.
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