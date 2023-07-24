Раскрыты детали секретных тактических систем ВСУ "Вираж" и Delta

1:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Недавно были опубликованы фотографии с тактического "Вираж"-планшета Вооружённых сил Украины (ВСУ) в телеграм-канале "Военный осведомитель". Мировая общественность обратила внимание на новую систему информационной осведомлённости "Delta".

Фото: Youtube: Удар ракетами ВСУ по Крыму сентябрь 2022 года

По последним данным, система Delta прошла успешные испытания в рамках учений с ВСУ и НАТО, и её интеграция в контуры информационной осведомлённости НАТО через защищённые радиоканалы Link-16/JTIDS, а также протоколы C4I и C4ISR была подтверждена. Это означает, что система Delta имеет возможность эффективно взаимодействовать с союзными силами и оперативно передавать информацию о воздушной обстановке.

Система Delta играла важную роль в сопровождении ракет "Калибр-НК" и Х-101 в ходе недавнего удара. "Военное дело" пишет, что в отсутствии современных самолётов дальнего радиолокационного обнаружения в Украинских Воздушных силах, задачу обнаружения ракет мог выполнять бортовой радар AN/APY-2 на самолёте РЛДН E-3B Sentry. Радар, находясь над западными районами Румынии, передавал информацию о воздушной обстановке в систему Delta. При этом рубежи пуска ракет могли быть обнаружены спутниками инфракрасной разведки ВВС США, что позволяло своевременно реагировать на угрозу и принимать меры для эффективной обороны.

Система Delta играет важную роль в распределении целей между зенитно-ракетными комплексами, обеспечивая эффективное противовоздушное и противоракетное покрытие на широких участках театра военных действий. Она обеспечивает оперативное взаимодействие различных вооружённых формирований, что повышает боевую устойчивость Вооружённых сил Украины в условиях угрозы ракетных ударов ВКС России.