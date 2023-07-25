Аналитик Онищенко об атаке БПЛА на Москву: дроны — слабое место для РФ из-за масштабов страны

1:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В системе противовоздушной обороны (ПВО) России имеются существенные дыры и пространства, где могут пролетать беспилотники. Об этом заявил военный аналитик Владимир Онищенко, комментируя в интервью Pravda.Ru атаку украинских дронов на Москву утром 24 июля.

Фото: mil.ru

По его словам, Киев зачастую использует беспилотники малых размеров, которые сложно заметить и сбить. Он отметил, что из-за активного использования дронов происходит эскалация конфликта.

"К сожалению, беспилотники — это пока, наверное, наше слабое место. У нас слишком большая страна, и мы не можем системы ПВО поставить на каждом километре. Чтобы ни один БПЛА не прорвался, нужно каждые 500 метров устанавливать средства ПВО", — сказал эксперт.

Аналитик счёл новую атаку Киева на Москву психологическим воздействием на народ, призванным спровоцировать гражданскую напряжённость. Как пояснил специалист, главные цели ВСУ — это не военные объекты, которые хорошо защищены, а гражданская инфраструктура.

"Я посмотрел, атаки были направлены на спальные районы, это всё удары по мирным жителям. Точно так же, как они бьют по Горловке, Донецку и другим городам. По кому стреляют? По гражданским, чтобы вызвать хаос", — считает Онищенко.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу по усилению противовоздушной обороны страны, совершенствованию собственных БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы. Аналитик призвал активизировать разведку для поиска центров управления дронами ВСУ и последующего нанесения ударов по этим объектам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил данные об ударах БПЛА по двум нежилым зданиям в столице РФ. В результате ЧП никто не пострадал.