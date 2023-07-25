Украинские силы на Запорожском направлении ведут подготовку к контрнаступлению в "серой зоне", рассказал американский военкор Джейсон Беллини.
Репортёр пообщался с военнослужащими ВСУ, которые пожаловались, что приходится разминировать огромные пространства для наступления на российские позиции, но эта работа ведётся.
"На всей 600-мильной линии фронта сотни тысяч солдат ждут момента, чтобы двинуться вперед", — написал Беллини в Scripps News.
Атака, уточнил военкор, начнётся в "серой зоне". Так называют нейтральную полосу между украинскими и российскими войсками, над которой постоянно кружат беспилотники, высматривающие штурмовые группы противника.
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