Scripps News: военкор Беллини рассказал о подготовке ВСУ к наступлению в "серой зоне"

Украинские силы на Запорожском направлении ведут подготовку к контрнаступлению в "серой зоне", рассказал американский военкор Джейсон Беллини.

Фото: www.gazeta.ru

Репортёр пообщался с военнослужащими ВСУ, которые пожаловались, что приходится разминировать огромные пространства для наступления на российские позиции, но эта работа ведётся.

"На всей 600-мильной линии фронта сотни тысяч солдат ждут момента, чтобы двинуться вперед", — написал Беллини в Scripps News.

Атака, уточнил военкор, начнётся в "серой зоне". Так называют нейтральную полосу между украинскими и российскими войсками, над которой постоянно кружат беспилотники, высматривающие штурмовые группы противника.