Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пользователи Сети восхитились кадрами из Кронштадта, на которых Путин общается с россиянами
9 лучших советов для успешного органического садоводства
Аналитик Онищенко об атаке БПЛА на Москву: дроны — слабое место для РФ из-за масштабов страны
Белый дом прокомментировал атаку БПЛА на Москву: "Мы ясно давали понять"
Телеканал "Доктор": врачи объяснили, чем опасны разгрузочные дни на сладостях
КТВ-Луч: медики назвали пять факторов, которые способны серьёзно ухудшить память
МО: рядовой ВС РФ на Времевском выступе нашёл и уничтожил в бою более десятка боевиков ВСУ
РИА Новости: СВО не затормозит модернизацию экономики России
В Польше рассказали о "дрязгах" с украинскими беженцами: "Эйфория спала"

Scripps News: военкор Беллини рассказал о подготовке ВСУ к наступлению в "серой зоне"

Силовые структуры

Украинские силы на Запорожском направлении ведут подготовку к контрнаступлению в "серой зоне", рассказал американский военкор Джейсон Беллини.

Scripps News: военкор Беллини рассказал о подготовке ВСУ к наступлению в "серой зоне"
Фото: www.gazeta.ru

Репортёр пообщался с военнослужащими ВСУ, которые пожаловались, что приходится разминировать огромные пространства для наступления на российские позиции, но эта работа ведётся.

"На всей 600-мильной линии фронта сотни тысяч солдат ждут момента, чтобы двинуться вперед", — написал Беллини в Scripps News.

Атака, уточнил военкор, начнётся в "серой зоне". Так называют нейтральную полосу между украинскими и российскими войсками, над которой постоянно кружат беспилотники, высматривающие штурмовые группы противника.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Как продлить мужчинам жизнь на 24 года, рассказали учёные

Учёные провели исследование и выяснили, какие полезные привычки могут значительно повысить продолжительность жизни.

Nutrition: восемь простых привычек продлевают мужчинам жизнь на 24 года
Три "путинских удара" - по Бахмуту, Одессе и турецким мечтам
Москва бьет с носка: ВС РФ идут на Одессу, Бахмут и "жарят" Эрдогана
Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер
Путин предсказал катастрофу, которая скоро ждёт США
В России отрицают обвинения Киева в атаке на храм в Одессе. Что произошло в городе? Петр Ермилин "100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
Атака порта Рени: Румыния не хочет быть втянутой в военный конфликт с РФ, но заслужила это
Как диета может снизить риск смерти на 25 процентов: в Гарварде нашли ответ
Прогноз генерала Мордвичева по СВО обязан успеху ВС РФ под Купянском
Прогноз генерала Мордвичева по СВО обязан успеху ВС РФ под Купянском
Последние материалы
Аналитик Онищенко об атаке БПЛА на Москву: дроны — слабое место для РФ из-за масштабов страны
Белый дом прокомментировал атаку БПЛА на Москву: "Мы ясно давали понять"
Телеканал "Доктор": врачи объяснили, чем опасны разгрузочные дни на сладостях
КТВ-Луч: медики назвали пять факторов, которые способны серьёзно ухудшить память
МО: рядовой ВС РФ на Времевском выступе нашёл и уничтожил в бою более десятка боевиков ВСУ
РИА Новости: СВО не затормозит модернизацию экономики России
В Польше рассказали о "дрязгах" с украинскими беженцами: "Эйфория спала"
Rzeczpospolita: Украина понимала, что лишится поддержки Запада из-за провала контрнаступления
Бастрыкин об атаке на Крымский мост: для Киева чужды моральные принципы
Энтомолог Колесников рассказал про жёлтых пауков, которые могут поселиться в квартире: кусают и недолго живут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников