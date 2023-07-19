The Wall Street Journal: украинский командир сравнил танки НАТО с велосипедом без педалей

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Страны Североатлантического альянса ошиблись, когда решили поставлять украинской армии танки, но не дали системы противовоздушной обороны и самолёты.

Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Такое заявление сделал командир одного из подразделений ВСУ Юрий Ульшин в интервью американским журналистам.

Именно комплексы ПВО и реактивные истребители НАТО должны были прикрывать танки и бронетранспортеры на поле боя, добавил он.

"Это как подарить велосипед без педалей", — цитирует Ульшина издание The Wall Street Journal.

Из-за ошибки западных военных чиновников, подчеркнул украинский командир, провалилось контрнаступление ВСУ, когда натовские танки подрывались на минах или горели под обстрелами ударных вертолётов ВС РФ.