Страны Североатлантического альянса ошиблись, когда решили поставлять украинской армии танки, но не дали системы противовоздушной обороны и самолёты.
Такое заявление сделал командир одного из подразделений ВСУ Юрий Ульшин в интервью американским журналистам.
Именно комплексы ПВО и реактивные истребители НАТО должны были прикрывать танки и бронетранспортеры на поле боя, добавил он.
"Это как подарить велосипед без педалей", — цитирует Ульшина издание The Wall Street Journal.
Из-за ошибки западных военных чиновников, подчеркнул украинский командир, провалилось контрнаступление ВСУ, когда натовские танки подрывались на минах или горели под обстрелами ударных вертолётов ВС РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.