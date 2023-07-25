Координатор подполья Николаева Сергей Лебедев показал видеозапись, на которой продемонстрированы разрушения в Одессе, вызванные работой средств противовоздушной обороны (ПВО) Украины.
Соответствующий ролик публикует РИА Новости. Отмечается, что речь идёт о работе систем ПВО в ночь с 19 на 20 июля. По словам Лебедева, громкие звуки разбудили жителей Одессы.
"Ракета ПВО и сбитая ракета упали на банк "Восток" по улице Канатная, 16", — подчеркнул подпольщик.
Судя по видеозаписи, украинские системы ПВО часто работают непрофессионально, создавая угрозу для гражданского населения.
Ранее Лебедев проинформировал о разрушительном ударе ВС РФ по расположению военных ВСУ и иностранных наёмников на территории Николаева.
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