РИА Новости: в подполье Николаева показали видео разрушений в Одессе от работы ПВО ВСУ

Координатор подполья Николаева Сергей Лебедев показал видеозапись, на которой продемонстрированы разрушения в Одессе, вызванные работой средств противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Соответствующий ролик публикует РИА Новости. Отмечается, что речь идёт о работе систем ПВО в ночь с 19 на 20 июля. По словам Лебедева, громкие звуки разбудили жителей Одессы.

"Ракета ПВО и сбитая ракета упали на банк "Восток" по улице Канатная, 16", — подчеркнул подпольщик.

Судя по видеозаписи, украинские системы ПВО часто работают непрофессионально, создавая угрозу для гражданского населения.

Ранее Лебедев проинформировал о разрушительном ударе ВС РФ по расположению военных ВСУ и иностранных наёмников на территории Николаева.