Боевик 41-й бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) записал видео из Купянска и внезапно высказал всё, что думает о Владимире Зеленском. Военный пригрозил президенту Украины новым майданом и призвал к нему готовиться.
"Готовьтесь к тому, что майдан будет. Он будет не таким, как вы себе представляете: не будет вас уже охранять нацгвардия. Это точно. Нацгвардия такая же злая и рядом с нами стоит", — заявил боевик.
По его мнению, какие-то подразделения нацгвардии всё же могут охранять Зеленского, но недолго. А затем они поддержат участников "майдана" — мобилизованных, которых обманули и кинули без оружия против российских танков.
Военный эксперт Борис Рожин, комментируя видео в своём Telegram-канале отметил, что 41-я отдельная механизированная бригада ВСУ является бригадой стратегического резерва, но всё равно испытывает существенные сложности с обеспечением. Закупать всё, начиная от обмундирования и заканчивая бронеавтомобилями и оружием, солдаты вынуждены на свои средства.
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