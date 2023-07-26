Боевик ВСУ пригрозил Зеленскому новым майданом: нацгвардия не спасёт

Боевик 41-й бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) записал видео из Купянска и внезапно высказал всё, что думает о Владимире Зеленском. Военный пригрозил президенту Украины новым майданом и призвал к нему готовиться.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

"Готовьтесь к тому, что майдан будет. Он будет не таким, как вы себе представляете: не будет вас уже охранять нацгвардия. Это точно. Нацгвардия такая же злая и рядом с нами стоит", — заявил боевик.

По его мнению, какие-то подразделения нацгвардии всё же могут охранять Зеленского, но недолго. А затем они поддержат участников "майдана" — мобилизованных, которых обманули и кинули без оружия против российских танков.

Военный эксперт Борис Рожин, комментируя видео в своём Telegram-канале отметил, что 41-я отдельная механизированная бригада ВСУ является бригадой стратегического резерва, но всё равно испытывает существенные сложности с обеспечением. Закупать всё, начиная от обмундирования и заканчивая бронеавтомобилями и оружием, солдаты вынуждены на свои средства.