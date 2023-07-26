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Telangana Today: политолог Чандель нашёл две серьёзные бреши ВСУ в конфликте с РФ

0:52
Силовые структуры

У Киева нет шансов добиться каких-либо успехов на поле боя в ближайшее время, украинской армии остро не хватает артиллерии и личного состава, заявил индийский политолог Джаянт Чандель.

Telangana Today: политолог Чандель нашёл две серьёзные бреши ВСУ в конфликте с РФ
Фото: Mil.gov.ua

Несмотря на всю помощь Запада, ВСУ уступают российским войскам "с огромным отрывом" в количестве выпускаемых ежедневно снарядов, добавил он.

"Маловооружённые украинцы сталкиваются с российскими силами, которые имеют хорошие позиции для обороны и явное преимущество в артиллерии на ближайшие месяцы", — отметил эксперт в издании Telangana Today.

Чандель также напомнил, что армия России кратно превосходит по численности украинские войска, и эту брешь Киева не помогут закрыть западные союзники, если только НАТО не примет решение присоединиться к конфликту.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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