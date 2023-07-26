Telangana Today: политолог Чандель нашёл две серьёзные бреши ВСУ в конфликте с РФ

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У Киева нет шансов добиться каких-либо успехов на поле боя в ближайшее время, украинской армии остро не хватает артиллерии и личного состава, заявил индийский политолог Джаянт Чандель.

Фото: Mil.gov.ua

Несмотря на всю помощь Запада, ВСУ уступают российским войскам "с огромным отрывом" в количестве выпускаемых ежедневно снарядов, добавил он.

"Маловооружённые украинцы сталкиваются с российскими силами, которые имеют хорошие позиции для обороны и явное преимущество в артиллерии на ближайшие месяцы", — отметил эксперт в издании Telangana Today.

Чандель также напомнил, что армия России кратно превосходит по численности украинские войска, и эту брешь Киева не помогут закрыть западные союзники, если только НАТО не примет решение присоединиться к конфликту.