Украинские власти продолжают объяснять "западным партнёрам", почему провалилось так широко разрекламированное наступление ВСУ.
Новой причиной отсутствия успехов украинских войск на поле боя, после обширных минных полей, названы системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ. — Прим. ред.) ВС РФ, который ослепляют разведывательные беспилотники и сбивают ракеты ВСУ с курса.
"Это потому что русские нечестно сражаются, вот если бы без РЭБ, авиации, ракет, мин и танков — вот тогда НАТО воевать согласно", — прокомментировал заявление Киева военный эксперт Сергей Колясников.
Он напомнил, что отсутствие современного вооружения у противника не помогло войскам США в Афганистане.
Ранее американский военкор рассказал, что ВСУ готовят новое контрнаступление в "серой зоне" на Запорожском направлении.
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