Колясников: командование ВСУ нашло новую причину провала наступления — мешает РЭБ

Украинские власти продолжают объяснять "западным партнёрам", почему провалилось так широко разрекламированное наступление ВСУ.

Фото: Министерство обороны РФ

Новой причиной отсутствия успехов украинских войск на поле боя, после обширных минных полей, названы системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ. — Прим. ред.) ВС РФ, который ослепляют разведывательные беспилотники и сбивают ракеты ВСУ с курса.

"Это потому что русские нечестно сражаются, вот если бы без РЭБ, авиации, ракет, мин и танков — вот тогда НАТО воевать согласно", — прокомментировал заявление Киева военный эксперт Сергей Колясников.

Он напомнил, что отсутствие современного вооружения у противника не помогло войскам США в Афганистане.

Ранее американский военкор рассказал, что ВСУ готовят новое контрнаступление в "серой зоне" на Запорожском направлении.