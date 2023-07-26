Захваченные натовские ракеты нужно отдать конструкторам российского военно-промышленного комплекса для копирования, предложил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.
После этого аналогами западного оружия стоит ударить по боевикам ВСУ, добавил парламентарий от крымского региона.
"Есть случаи захвата целых трофейных западных ракет HIMARS и Storm Shadow. Считаю правильным, чтобы наш военно-промышленный комплекс скопировал эти ракеты, чтобы затем ими же ударить по украинским войскам", — пояснил он в интервью агентству РИА Новости.
Несколько недель назад сообщалось, что российским бойцам удалось захватить практически неповреждённую тактическую крылатую ракету Storm Shadow производства Великобритании, которую передали для изучения российским инженерам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.