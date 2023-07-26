Депутат Шеремет призвал создать копии захваченных HIMARS и Storm Shadow для ударов по ВСУ

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Захваченные натовские ракеты нужно отдать конструкторам российского военно-промышленного комплекса для копирования, предложил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

Фото: er-gosduma.ru

После этого аналогами западного оружия стоит ударить по боевикам ВСУ, добавил парламентарий от крымского региона.

"Есть случаи захвата целых трофейных западных ракет HIMARS и Storm Shadow. Считаю правильным, чтобы наш военно-промышленный комплекс скопировал эти ракеты, чтобы затем ими же ударить по украинским войскам", — пояснил он в интервью агентству РИА Новости.

Несколько недель назад сообщалось, что российским бойцам удалось захватить практически неповреждённую тактическую крылатую ракету Storm Shadow производства Великобритании, которую передали для изучения российским инженерам.