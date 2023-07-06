Британская малозаметная тактическая крылатая ракета Storm Shadow, которую 4 июля перехватили российские зенитно-ракетные средства на Бердянском направлении, передадут специалистам, пишет издание EADaily.
Судя по опубликованным военнослужащими отряда "Кубань/Барс-11" фотографиям, неповреждёнными остались навигационный узел боеприпаса, GPS-навигатор с антенной, блок наведения ракеты и множество деталей турбореактивного двигателя.
Полученные в результате анализа российскими инженерами данные позволят модифицировать имеющиеся на вооружении средства радиоэлектронной борьбы и разработать новые способы защиты от Storm Shadow, сообщают авторы материала.
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