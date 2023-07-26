Наступление "Отважных": ВСУ выбиты из посёлков у Сватово-Кременной

Наступление "Отважных" продолжается, боевики ВСУ накануне были выбиты из населённых пунктов у Сватово-Кременной: Надия, Новоегоровка и Сергеевка.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Подразделения Центрального военного округа в ЛНР продолжают прорыв обороны бандеровцев у реки Жеребец, приближаясь к Харьковской области.

"Русские контролируют Надию (Наджеду), Сергеевку и Новоегоровку. Пытаются занять господствующие высоты", — уже отметил Генштаб Украины.

По Сватовскому направлению тяжело, русская артиллерия работает непрерывно, подытожило украинское командование.