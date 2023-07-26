Наступление "Отважных" продолжается, боевики ВСУ накануне были выбиты из населённых пунктов у Сватово-Кременной: Надия, Новоегоровка и Сергеевка.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Подразделения Центрального военного округа в ЛНР продолжают прорыв обороны бандеровцев у реки Жеребец, приближаясь к Харьковской области.
"Русские контролируют Надию (Наджеду), Сергеевку и Новоегоровку. Пытаются занять господствующие высоты", — уже отметил Генштаб Украины.
По Сватовскому направлению тяжело, русская артиллерия работает непрерывно, подытожило украинское командование.
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