Рогов: "Украинцы бросают тела погибших на поле боя, страшное зрелище"

Украинское командование отказывается забирать своих погибших боевиков, несмотря на призывы военных РФ.

Фото: napravdestoy.livejournal.com

Об этом сообщил председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Тела погибших ВСУ бросают. Страшное зрелище. У нас очень жарко, запах стоит страшный от разлагающихся тел сотен людей, когда ветер дует в нашу сторону, дышится с трудом. Мало того, что они не забирают — когда им предлагают: давайте, забирайте — они не эвакуируют”, — в эфире Радио "Комсомольская правда” рассказал член главного совета ВГА Запорожской области.

По его словам, иногда всушники отзываются на призывы вынести трупы своих, но используют данные коридоры только для внезапных контратак.

Недавно врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что армия Украины намеренно не убирает тела погибших "побратимов" с поля боя, чем стараются вынудить ВС РФ покинуть окопы из-за жуткого смрада.