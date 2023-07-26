Члены венгерского парламента наложили бы вето на вхождение Украины в состав НАТО, так как это приведёт к мировой войне. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на лидера крайне правой венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи.
Политик акцентировал внимание на том, что "антироссийские настроения" и "военный психоз", которые были очевидными в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, не просто поражают, а даже пугают.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.