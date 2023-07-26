Лидер партии "Наша Родина" Тороцкаи: Венгрия наложила бы вето на вхождение Украины в состав НАТО

Члены венгерского парламента наложили бы вето на вхождение Украины в состав НАТО, так как это приведёт к мировой войне. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на лидера крайне правой венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи.

Фото: fishki.net

Политик акцентировал внимание на том, что "антироссийские настроения" и "военный психоз", которые были очевидными в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, не просто поражают, а даже пугают.