Бойцы группировки "О" Центрального военного округа в ЛНР наступают на направлении Сватово — Кременная.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
По их словам, ВС РФ прорвались ещё на три километра по фронту и на 2,7 километра в глубь обороны ВСУ.
На Краснолиманском фронте подразделения 15-й бригады мотострелков группировки "Центр" продолжили наступление в районе Сергеевки. Продвижение составило до 3-х километров по фронту.
Отражены четыре атаки, а также разбиты бандеровцы в районах Нововодяного, Торского, Ямполовки и Григоровки. В районе Тернов уничтожена группа диверсантов. Под Новолюбовкой уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады армии Украины.
За сутки Киев потерял более 190 боевиков ВСУ, 4 пикапа, 2 гаубицы, 3 САУ "Гвоздика", 5 бронемашин и РЛС AN/TPQ-50.
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