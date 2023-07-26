Группировка "Отважных" у Сватово — Кременной прорвалась ещё на 3 километра

Бойцы группировки "О" Центрального военного округа в ЛНР наступают на направлении Сватово — Кременная.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По их словам, ВС РФ прорвались ещё на три километра по фронту и на 2,7 километра в глубь обороны ВСУ.

На Краснолиманском фронте подразделения 15-й бригады мотострелков группировки "Центр" продолжили наступление в районе Сергеевки. Продвижение составило до 3-х километров по фронту.

Отражены четыре атаки, а также разбиты бандеровцы в районах Нововодяного, Торского, Ямполовки и Григоровки. В районе Тернов уничтожена группа диверсантов. Под Новолюбовкой уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады армии Украины.

За сутки Киев потерял более 190 боевиков ВСУ, 4 пикапа, 2 гаубицы, 3 САУ "Гвоздика", 5 бронемашин и РЛС AN/TPQ-50.