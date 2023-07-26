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Перечислены виды российских кассетных авиабомб для зеркального ответа Киеву

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Силовые структуры

ВСУ активно используют в зоне СВО кассетные боеприпасы, полученные от США.

Перечислены виды российских кассетных авиабомб для зеркального ответа Киеву
Фото: https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/21130

Генерал армии России Владимир Попов оценил возможности ВС РФ для ответа.

В распоряжении российской армии имеются разовые бомбовые кассеты (РБК) и связки, отметил генерал. Также российские войска могут использовать такие снаряды для реактивной и ствольной артиллерии. Осколочные боеприпасы для пушек, установленных на авиации, тоже представляют опасность для националистов.

Попов отметил, что кассетными снарядами могут стать и обычные авиационные бомбы ФАБ-250, ФАБ-500 и др. Их можно оснастить крыльями и навигационными модулями, чтобы сделать эти боезаряды "умными". Они смогут преодолевать большие расстояния, оставляя в безопасности самолёт.

РФ пока не задействует кассетные боеприпасы в "ответку", поскольку у неё хватает и других средств поражения. Однако ситуация скоро изменится.

"Нам всегда ставили задачу, особенно на первоначальном этапе СВО, бить не по личному составу, а по технике, чтобы выбить средства поражения противника. А далее принудить военно-политическое руководство Киева сложить оружие", — подытожил Попов в беседе с "МК".

Ранее в КНР подчеркнули, что поставка американских кассетных боеприпасов станет для Украины "ночным кошмаром" на долгие годы. Об этом сообщило китайское издание CGTN.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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