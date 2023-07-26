Первые российские ракеты вошли в воздушное пространство Украины

Поступает информация, что на Украину летят "высокоскоростные русские ракеты". Воздушная тревога накрыла всю Незалежную.

Фото: flot2017.com

Об этом пишет Telegram-канал издания "Украина.ру" со ссылкой на украинских инсайдеров.

"Первые ракеты вошли в воздушное пространство Украины! Украинские каналы сообщают о большом количестве ракет, которые летят в центр Украины", — отмечает портал.

По сообщениям, ракеты Вооружённых сил России постоянно меняют курс — по всей вероятности, чтобы ввести в заблуждение украинские системы ПВО.