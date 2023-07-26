Поступает информация, что на Украину летят "высокоскоростные русские ракеты". Воздушная тревога накрыла всю Незалежную.
Об этом пишет Telegram-канал издания "Украина.ру" со ссылкой на украинских инсайдеров.
"Первые ракеты вошли в воздушное пространство Украины! Украинские каналы сообщают о большом количестве ракет, которые летят в центр Украины", — отмечает портал.
По сообщениям, ракеты Вооружённых сил России постоянно меняют курс — по всей вероятности, чтобы ввести в заблуждение украинские системы ПВО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.