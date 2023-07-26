Продолжается специальная военная операция по демилитаризации Украины.
Сообщается, что сегодня, 26 июля, 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС российской армии вылетели из аэродрома "Оленья", который находится в Мурманской области.
Как информирует Telegram-канал издания "Украина.ру", ориентировочное время выхода самолётов на пусковые рубежи — 17:00.
Также новостные ресурсы сообщают, что стратегическая авиация ВКС РФ наносит массированный авиаудар по Украине. О пусках русских ракет подтвердили и мониторинговые ресурсы киевской власти.
Ранее были данные о пусках ракет по Одесской области, слышны взрывы на острове Змеиный.
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