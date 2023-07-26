Ту-95МС вылетели из аэродрома "Оленья": время выхода на пусковые рубежи — 17:00

Продолжается специальная военная операция по демилитаризации Украины.

Фото: Вадим Савицкий

Сообщается, что сегодня, 26 июля, 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС российской армии вылетели из аэродрома "Оленья", который находится в Мурманской области.

Как информирует Telegram-канал издания "Украина.ру", ориентировочное время выхода самолётов на пусковые рубежи — 17:00.

Также новостные ресурсы сообщают, что стратегическая авиация ВКС РФ наносит массированный авиаудар по Украине. О пусках русских ракет подтвердили и мониторинговые ресурсы киевской власти.

Ранее были данные о пусках ракет по Одесской области, слышны взрывы на острове Змеиный.