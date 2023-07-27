Несмотря на долгое планирование контрнаступления ВСУ, которое проводилось не только в Киеве, но и на Западе, Украина за восемь недель смогла вновь взять под контроль лишь 0,3% потерянной территории.
Успешно сдерживать натиск противника российской армии помогает упорство и изобретательность, отметил американский эксперт по ВС РФ Роб Ли.
"Российские солдаты проводят стремительные контратаки вместо того, чтобы прятаться в траншеях и в опорных пунктах. К тому же они действуют весьма изобретательно: устанавливают мины одна на другую, чтобы уничтожать инженерные машины разминирования", — пояснил он в интервью Economist.
Специалист признаёт, что выстроенная российскими силами оборона представляла бы большую проблему и для войск Североатлантического альянса.
"Большинству армий НАТО будет сложно пробить сопоставимые рубежи без полного господства в воздухе, чего Украина, к сожалению, не имеет", — резюмировал Ли.
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