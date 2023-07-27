Economist: с упорством и изобретательностью российских военных не справилось бы и НАТО

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Несмотря на долгое планирование контрнаступления ВСУ, которое проводилось не только в Киеве, но и на Западе, Украина за восемь недель смогла вновь взять под контроль лишь 0,3% потерянной территории.

Фото: kremlin.ru

Успешно сдерживать натиск противника российской армии помогает упорство и изобретательность, отметил американский эксперт по ВС РФ Роб Ли.

"Российские солдаты проводят стремительные контратаки вместо того, чтобы прятаться в траншеях и в опорных пунктах. К тому же они действуют весьма изобретательно: устанавливают мины одна на другую, чтобы уничтожать инженерные машины разминирования", — пояснил он в интервью Economist.

Специалист признаёт, что выстроенная российскими силами оборона представляла бы большую проблему и для войск Североатлантического альянса.

"Большинству армий НАТО будет сложно пробить сопоставимые рубежи без полного господства в воздухе, чего Украина, к сожалению, не имеет", — резюмировал Ли.