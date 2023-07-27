Началась ключевая и решающая фаза украинского контрнаступления. Командование ВС Украины определило приоритетное направление и сейчас происходит переброска войск для нанесения удара. Об этом рассказали журналисты американской газеты The New York Times (NYT).
По данным статьи, самые ожесточённые бои развернутся на юге Запорожской области. Туда перебрасываются подразделения, которые ранее не были задействованы и находились в резерве.
Белый дом и Пентагон проявляют большой интерес к возросшей активности ВСУ. По информации NYT, эта новая фаза наступления продлится примерно три недели.
"Это большое испытание", — цитирует газета высокопоставленного американского чиновника.
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