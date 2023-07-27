NYT: ключевая фаза наступления ВС Украины началась

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Началась ключевая и решающая фаза украинского контрнаступления. Командование ВС Украины определило приоритетное направление и сейчас происходит переброска войск для нанесения удара. Об этом рассказали журналисты американской газеты The New York Times (NYT).

Фото: https://militaryarms.ru/wp-content/uploads/2019/06/vsu_1_crm.jpg

По данным статьи, самые ожесточённые бои развернутся на юге Запорожской области. Туда перебрасываются подразделения, которые ранее не были задействованы и находились в резерве.

Белый дом и Пентагон проявляют большой интерес к возросшей активности ВСУ. По информации NYT, эта новая фаза наступления продлится примерно три недели.

"Это большое испытание", — цитирует газета высокопоставленного американского чиновника.